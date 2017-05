Tallinna Levadia fännid kahjustasid tõsiselt Hiiu staadioni muru

"Staadioni murukate on väga suurelt kahjustada saanud. Neli latakat suuruses umbes 30-40 sentimeetrit on ära sulanud. Hetkel on veel ebaselge, mis valgustitest sai, sest nad lasid rakette alt üles vastu lampe. Mulle tundus see pahatahtlik tegu ja meelega just niimoodi sihitud. Fänluseks on seda raske nimetada," rääkis Tehva Delfile ja Eesti Päevalehele.

Premium liiga arendusosakonna juhataja Veiko Soo sõnul algatatakse juhtunuga seoses jalgpalliliidus distsiplinaarmenetlus. "Kogume andmeid, võtame selgitusi. Eks see üks pikem protsess tuleb," sõnas Soo ega välistanud, et mingi karistus võib oodata ka Kalju klubi, kes ei suutnud staadioni ja mängijate turvalisust piisavalt tagada.