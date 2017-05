Rasmus Mägi: tundsin end kehaliselt täitsa hästi

Eestlast edestasid ameeriklane Bershawn Jackson ning Lõuna-Aafrika Vabariigi esindaja LJ van Zyl, kes said kirja aja vastavalt 48,63 ja 49,35 sekundit. Mägi järel jäi neljandaks Rio de Janeiro olümpiavõitja, Jacksoni kaasmaalane Kerron Clement 49,43-ga.

"Ma arvan, et avastardi kohta oli hea pingutus ja normaalne aeg. Ei olnud mingi meeletult kiire aeg, aga Teemantliigas on ikka hea joosta ja see on selline privileeg, mida väga tihti hooaja jooksul võib-olla ei õnnestugi alati saada," kommenteeris Mägi intervjuus Vikerraadiole.

"Üritasin hea tundega joosta ja tundsin end kehaliselt ka täitsa hästi. Eks see esimene jooks ole alati pisut ärevam kui tavaliselt või natuke isegi kandilisem. Võistlussituatsiooniga tuleb harjuda, aga midagi otseselt meelest ära ei olnud läinud."

"Kuna mul on neid hooaja esimesi jookse olnud erinevaid ja küllalt erineva tundega, siis pigem üritasin lihtsalt piisavalt värske, et hea tundega joosta," jätkas Eesti mullune aasta meessportlane.

"Ei olnud otseselt ajalist eesmärki endale pannud ja pigem oli oluline kontrollida, kuidas keha reageerib. Mingit suurt ärakukkumist õnneks ei olnud ja lõpp tuli küllalt normaalselt. Pigem oli oluline testida kõike seda, mida treeningutel teinud olime."

Mägi sõnul on tal hooajaks valmistumine läinud kenasti. "Pigem olen oma ettevalmistusega küllalt rahul. Tulin siia otse treeninglaagrist. Selles mõttes võib-olla natuke riskantne, aga ma arvan, et saime täitsa kenasti hakkama siiatulekuga ja aklimatiseerumisega."

Oma alal ootab ta põnevat hooaega. "Ega me tegelikult ei ole neid tulemusi teistelt võistlustelt väga palju vaadanud, aga mõneti tüüpiline olümpiajärgne hooaeg ka. Kes kuidas end käima saab. Tänasel jooksul kaks vanemat kolleegi tegid üsna korralikud avastardid."

"Selles mõttes tuleb 400 m tõkkejooksus kindlasti huvitav hooaeg, et nende tulemuste kõikumine on tihti küllaltki suur ja esimese jooksu põhjal väga paikapanevaid järeldusi teha ei saa. Kõik mehed on endiselt rajal, kes viimastel aastatel olnud on ja saab näha."

Järgmiseks nädalaks jääb Mägi Aasiasse, sest ees ootab võistlus Jaapanis. "Kõigepealt tahaks Aasia perioodiga ühele poole saada ja siis teha natuke järgmisi plaane. Treeninglaager on just lõppenud ja kindlasti on väga oluline jälgida enesetunnet siin Aasia ja ka koju naastes. Väga täpset graafikut ei ole, aga enam-vähem variandid, kus joosta tahaks, on ikka silmapiiril."