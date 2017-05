Parima stardikoha hõivanud Hamilton jõudis Sennast ühe esikoha kaugusele

Ühtlasi jõudis karjääri 64. kvalifikatsioonivõidu teeninud Hamilton vaid ühe esikoha kaugusele brasiillasest Ayrton Sennast, kes hoiab selles arvestuses kõigi aegade teist kohta Michael Schumacheri (68) järel.

Teise rea hõivasid Hispaanias samuti Mercedese ja Ferrari piloodid ehk vastavalt eelmise etapi Sotšis võitnud Valtteri Bottas (1.19,373) ja teine soomlane Kimi Räikkönen (1.19,439).

Kolmanda stardirea hõivavad homseks Red Bulli piloodid Max Verstappen (1.19,706) ja Daniel Ricciardo (1.20,175), seitsmendaks tuli Fernando Alonso (McLaren; 1.21,048) ja kaheksandaks Sergio Perez (Force India; 1.21,070).

