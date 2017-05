Novosjolov ja Priinits kvalifitseerusid Pariisi MK-etapil põhiturniirile

Selveri jooks toimub Raplas juba viiendat aastat ning korraldajatel on rõõm tõdeda, et mitte ükski teine rahvaspordi üritus ei too Raplas kokku nii palju inimesi. Kui varasemalt on Rapla Selveri Suurjooks toimunud juuni alguses, siis sellel aastal leiab aset esmakordselt 14. mail ning ühtlasi on tegemist Eesti Linnajooksude sarja avaüritusega.