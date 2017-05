Chelsea kindlustas hilise värava toel Inglismaa meistritiitli

Tiitel on Chelseale teine kolme aasta jooksul, hooajal 2014/15 edestas Chelsea teiseks tulnud Manchester Cityt kaheksa punktiga. Kui Chelseal on käesoleval hooajal jäänud mängida veel kaks ning teisel kohal oleval Tottenham Hotspuril kolm kohtumist, edestab Chelsea Tottenhami kümne punktiga.

Itaallasest peatreener Antonio Conte suutis Chelsea tiitlini juhtida oma esimesel hooajal klubi juhendajana, kasutades pea terve hooaja jooksul Inglismaal võrdlemisi ebatavalist 3-5-2 formatsiooni. 1. oktoobrist 31. detsembrini võitis Chelsea Premier League'is 13 järjestikust kohtumist.

Best team have won it. Champions of the Premier League from 10th last season. Well played #Chelsea. So impressive from Antonio Conte ????