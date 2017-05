Esimese ringi parimaks valitud Hunt oli kaunist auhinnast rabatud

Hunt sai pärast kohtumist kätte skulptor Tauno Kangro poolt spetsiaalselt loodud taiese, mis Levadia ründajat positiivselt üllatas. "Ma olen lihtsalt rabatud, see on tõesti väga-väga ilus," sõnas Hunt ERR-ile. "Kui juba esimese ringi eest sellise suurepärase auhinna saab, võiks oodata, et mis siis hooaja lõpus välja jagatakse."

Tuli 2:1 võit, kaks nädalat tagasi mängisite Nõmme Kaljuga 1:1 viiki. Kas võtsite tollest kohtumisest õppust ja tuli tänane mäng paremini välja? "Absoluutselt, kuigi lõpus lasime olukorra pingeliseks, olime tänases mängus algusest lõpuni paremini sees. Häid momente oli oluliselt rohkem, mida oleks võinud realiseerida, õnneks kaks saidki ja sellest täna piisas."

Kohe on murule minek, olete selleks igati valmis ja tahate ka teise ringi võitjana lõpetada? "Kindlasti tahame võitjana lõpetada, aga eks see muru peale minek on väga raske, eelmine mäng Pärnu vastu näitas, et päris valmis kindlasti pole," tõdes Hunt. "Loomulikult pole murude kvaliteet ka päris see, mis lubaks head mängu näidata."