Igor Prins: Kalju vastu on õhuvõitlusi keeruline võita

"Kindlasti olen rahul," sõnas Levadia peatreener Igor Prins pärast kohtumist ERR-ile. "Mängust võib-olla midagi lisada ei olegi, kõik püüdsid ja teadsid, et selline see keeruline jalgpallimäng on ja et selline vastasseis siin tuleb. Suutsime õnneks need kaks väravat lüüa, poisid olid hästi tublid. Võitlust oli palju ja meie poolt oli mänguilu võib-olla vähem."

"Eks me üritasime seda mängu natuke kõrgemale viia ja Kalju mängib lihtsat mängu – pall jala peal, pikad ette. Nagu tänanegi mäng näitas, on neid õhuvõitlusi nende vastu suhteliselt keeruline võita. Meil muud varianti polnud, pidime võitlema, nendega võidu üles hüppama."

Kohati tuli sul päris kõva häält teha, eriti lõpuminutil? "Jah, eks need lõpuminutid on, nagu ikka – suurte jõududega ründavad, pikad vennad ees. Ühe värava suutsid tagasi lüüa, aga võit on meie."

Ring on edukalt selja taga, kui enesekindlalt nendele murumängudele vastu lähete? "Lähme vastu," naeris Prins. "Nad on muidugi keerulised. Kõik mängud tulevad taas võitluslikud, tempo läheb alla ja püüame hakkama saada, mis siin ikka. Meie kliima on selline ja peame kõik harjuma." Mehiste meeste mäng? "Jah, ikka!"