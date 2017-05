Varrak: me peame iga mäng andma endast sada protsenti

"Alguses oli selline üsna aeglane mäng ja natuke kompamist, kuigi me ei mänginud ise esimest poolaega hästi," tunnistas Kalev/Cramo juhendaja Alar Varrak intervjuus ERR-ile. "Teisel poolajal saime vead, mis me esimesel poolajal tegime, parandatud, ning saime mängu oma kontrolli alla. Minut minuti haaval hakkas meie edu suurenema."

Mis peaksid olema selles seerias sinu meeskonna plussid ja kus sa näed Rapla ohte? "Kindlasti ma mingeid detaile ei avalda, aga selge on, et me oleme selles seerias favoriidid. Maailmas on palju näiteid, kus nii-öelda underdog tuleb ja võidab suuremaid. Me peame iga mäng andma endast sada protsenti ja tõestama, et oleme selles seerias favoriidid," kinnitas Varrak.

"Meil olid rünnakul mõned kehvad lahendused ja kaitses ei saanud neid pidama, nende teada-tuntud kiirrünnakud tapsid meid," arvas Rapla ääremängija Indrek Kajupank. "Sealt läks meil nahka vedama, vahe tuli sisse. Siit on mingis mõttes hea see mäng üle vaadata, meil oli söötmisega probleeme ja järgmiseks mänguks tuleb kindlad korrektuurid teha."