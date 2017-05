Giro seitsmes etapp lõppes fotofinišiga, Kangert 52.

Fotofiniš andis täna teise koha sel tuuril juba kaks etappi võitnud Fernando Gaviriale (Quick Step Floors) ning kolmas oli iirlane Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), vahendab Rattauudised.ee.

The official fotofinish of Stage 7! #Giro100

Credit: EBD pic.twitter.com/YJWGer4s5D