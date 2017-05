Neljakordne olümpiavõitja toetab rekordite muutmise plaani

Vanemate rekordite tühistamise korral võiks Richards-Rossi nimele jääda praegu Ida-Saksamaad esindanud Marita Kochi nimele kuuluv naiste 400 meetri jooksu maailmarekord. Richards-Rossi 2006. aastal joostud aeg 48,70 on kiireim pärast aastat 2005, mida Euroopa kergejõustikuliit peab piiriks, millele eelnenud rekordid tühistada võiks.

"Loomulikult pole ma isiklikel põhjustel selle vastu, et varasemad rekordid tühistataks," naeris Richards-Ross BBC raadiosaates Sportsworld. "Samuti olen ma rõõmus, et me oleme varem püstitatud rekordid lõpuks suurema luubi alla võtnud."

"Ma teadsin oma karjääri jooksul, et ei jõua Kochi rekordile lähedale. See ei ole lihtsalt loogiline," ütles eelmisel aastal karjääri lõpetanud ameeriklanna. "Enne 1980. aastaid jooksid naised 51-52 sekundit ja see, et rekord 47,60-ni kukkus, on uskumatu."

"Ma teadsin alati, et 400 meetri rekord on minu käeulatusest väljas ja ükskõik kui hästi või kõvasti ma oleks treeninud, poleks ma 48 sekundist kiiremini joosta suutnud."