Saluril jäi USA-s MM-normist siiski vajaka

Avapäeva järel isikliku rekordi (8108) graafikut 71 punktiga edestanud Saluri hoog rauges kettaheites, kus ta andis tippmargile ära kaks ja pool meetrit. Saluri seeriaks jäi lõpuks 10,50 - 7.44 - 14.15 - 1.84 - 47,59 - 15,06 - 41.29 - 4.80 - 58.16 - 4.47,59. Markus Leemet kogus küll isiklikku rekordit tähistavad 7720 punkti, kuid kuna Lõuna-Carolinas valitses võistluste ajal tugev tuul, ei lähe tema tulemus ametlikesse tabelitesse kirja. Võistluse võitis Lindon Victor 8539 punktiga, kuid ka tema tulemus sündis tuule toel.

110 meetri tõkkejooks: Saluri püstitas selle võistluse käigus juba kolmanda isikliku rekordi, läbides 110 m tõkkeid ajaga 15,06 - kolm sajandikku kiiremini kui tema eelmine tippmark. Teine võistlustules olev eestlane Markus Leemet püstitas ajaga 14,91 samuti isikliku rekordi. Saluril on nüüd koos 5065 punkti, millega ta on võistluse liidri Lindon Victori (5282) järel teisel kohal, Leemetil on kolmandana 4974 silma. Rekordigraafikut edestab Saluri 64 punktiga.

Karl Saluri opens Day 2 of #SECTF decathlon with a personal best of 15.06 (842 pts) in 110m hurdles. pic.twitter.com/QN6q2I50yK — Georgia Track&Field (@UGATrack) May 12, 2017

Kettaheide: Saluri andis rekordigraafikuga võrreldes punkte ära, sest täna jäi tulemuseks 41.29 (tippmark 43.80). Victor lisas isiklikule rekordile üle poole meetri ja sai kirja 55.22. Leemeti parim katse kandus 35.89 kaugusele. Seitsme ala järel on Saluril koos 5756 punkti, rekordigraafikut edestab eestlane nüüd 13 punktiga. Kolmandal kohal jätkaval Leemetil on 5556 silma.

Teivashüpe: Saluri sai üle 4.80-st. Et rekordseerias alistas mees kõrguse 4.95, kaotab ta kaheksa ala järel (6605) oma rekordigraafikule nüüd 33 punktiga. Leemet ületas 4.50 ja on 6316 punktiga neljas. Victoril on koos 7081 punkti.

Odavise: Saluri sai parimal katsel kirja 58.16, mis andis talle Victori (68.97) ja Leemeti (59.02) järel kolmanda koha. 1500 meetri jooksus hakkavad lugema sekundid, sest 7315 punkti kogunud Saluri peab MM-normi täitmiseks jooksma välja aja alla 4.24, kuigi mehe isiklikuks rekordiks on pea viie aasta eest Barcelonas joostud 4.26,69.

1500 meetri jooks: keeruline ülesanne jäigi täitmatuks; Saluri ületas finišijoone ajaga 4.47,59, mis andis talle kokku 7948 punkti. Victor sai kirja aja 4.55,91, Leemet 4.39,85.

Rauno Liitmäe katkestas võistluse.