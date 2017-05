MM-normi jahtiv Saluri jätkab USA-s isikliku rekordi graafikus

110 meetri tõkkejooks: Saluri püstitas selle võistluse käigus juba kolmanda isikliku rekordi, läbides 110 m tõkkeid ajaga 15,06 - kolm sajandikku kiiremini kui tema eelmine tippmark. Teine võistlustules olev eestlane Markus Leemet püstitas ajaga 14,91 samuti isikliku rekordi. Saluril on nüüd koos 5065 punkti, millega ta on võistluse liidri Lindon Victori (5282) järel teisel kohal. Rekordigraafikut edestab Saluri 64 punktiga.

Karl Saluri opens Day 2 of #SECTF decathlon with a personal best of 15.06 (842 pts) in 110m hurdles. pic.twitter.com/QN6q2I50yK