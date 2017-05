Täna astub võistlustulle ka naiste võrkpallikoondis

Otsepildis näeb naiste koondise mängu SIIN.

Rahvusnaiskonna jaoks on tegemist hooaja esimese kontrollkohtumisega, mehed alistasid eile Portugali 3:1 (25:22, 25:18, 20:25, 25:23), kirjutab volley.ee. Oliver Venno panustas võitu 18 punkti, Robert Täht lisas 17. Ardo Kreegi arvele jäi tosin silma, Andrus Raadikule viis, Andri Aganitsale kolm ja ühe punkti tõid nii Kristo Kollo, Andres Toobal kui Henri Treial.

"On näha, et mõlemad meeskonnad otsivad veel õiget mängu. All on tugevad jõusaalitreeningud, lisaks tulevad mängijad pikkadelt klubihooaegadelt ja on erinevas seisus, mistõttu oli mängus ka palju üles-alla kõikumisi. Loodan, et muutume mäng-mängult paremaks," lausus rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Creţu matšijärgses intervjuus.

Teist päeva järjest jääb kohtumisest eemale koondise debütant Mart Naaber, kes väänas kolmapäeval hüppeliigest. Trauma ei ole aga tõsine ja laupäeval toimuval kolmandal kontrollkohtumisel loodab võistkonna peatreener teda kasutada.

Rahvusmeeskonna sõprusmängud Portugalis

11. mai 19.00 Portugal– Eesti Vila Flor 1:3 (22:25, 18:25, 25:20, 23:25)

12. mai 22.00 Portugal – Eesti Vila Flor

13. mai 17.00 Portugal – Eesti Vila Flor

Rahvusnaiskonna sõprusmängud Taanis

12. mai 20.30 Taani – Eesti Kopenhaagen

13. mai 20.30 Taani – Eesti Kopenhaagen

14. mai 17.30 Taani – Eesti Kopenhaagen