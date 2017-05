Klavan ja Liverpool kohtuvad uue hooaja eel ka Bayerni ning Atleticoga

"Et see turniir toimub 12-14 päeva enne uue hooaja algust, on sellel suur tähtsus," sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp. "Selleks ajaks oleme juba enam kui kuu jälle treeningutel olnud. Sa saad oma tasemest teada vaid siis, kui mängid parimate meeskondade vastu ja Bayern ning Atletico kuuluvad kahtlemata nende hulka."

Neljas meeskond 1.-2. augustil toimuval Audi Cup'il on AC Milan, juhul, kui nad ei ole hõivatud Euroopa liiga kvalifikatsiooniga.