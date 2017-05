Saluri ja Ligur asuvad EM-i teisel etapil häid kohti püüdma

"Hommikul oli siin väga vihmane, aga nüüd on rada tuulega ära kuivanud. Tõenäoliselt saab tänase treeningu ja esimese eelsõidu kuivaga ära tehtud. Homme-ülehomme on aga juba kahtlasem," kommenteeris värskelt Eesti meistrivõistluste hooaja avaetapi võitnud Saluri olusid Belgias. "Muidu see rada mu lemmikute hugas ei ole – pikad asfaldisirged ja järsud mahapöörded kruusale. Aeglased mahapöörded tuleb väga täpselt läbida ja kui eksid, tekivad kohe päris suured vahed sisse. Kuigi tingimused on kõigile samad, tuleb raske võidusõit. Eesmärk on jõuda poolfinaali, 12 parema hulka," lisas Saluri, kes end 2015. aastal samal rajal samuti poolfinaali välja sõitis.

Kolm aastat tagasi Belgias pjedestaali kolmandale astmele sõitnud Ligur usub, et kui kõik läheb plaani järgi, on ka sel aastal pjedestaalile jõudmine reaalne.

"Tuju on hea ja ilm on ka üsna hea, kuigi vahelduv. Tehnilised viperused, mis Portugalis toimunud avaetapil poolfinaalis segama hakkasid, on kõrvaldatud ja ka eelmisel nädalavahetusel aset leidnud Eesti meistrivõistluste avaetapil tekkinud kahjustused on likvideeritud. Tehniline kontroll sai just läbi, nüüd veel ees masina kaalumine ja müra mõõtmine ning siis oleme võistlusteks valmis – üks sõit korraga, alati maksimumi peale," oli Ligur positiivne.

Enne teise etapi algust moodustavad FIA Euroopa meistrivõistluste esikolmiku Ulrik Linnemann (27 punkti), Krisztián Szabó (26 punkti) ja Kasparas Navickas (22 punkti). Ajavõttu otse rajalt ja tulemusi võib näha SIIN.

Super1600 klassis Renault Twingoga rajale minev Siim Saluri on 2016. aasta Eesti meistrivõistluste hõbe ja FIA Euroopa meistrivõistluste 14. mees. RS Racing Team meeskonda esindav piloot võtab käesoleval aastal täismahus osa nii FIA Euroopa meistrivõistlustest (kuus etappi) kui ka Olerex Eesti meistrivõitlustest (seitse etappi).

Samas klassis Škoda Fabia roolis sõitev Janno Ligur on 2016. aasta Eesti meister ja FIA Euroopa meistrivõistluste kaheksas mees. Ligur Racing meeskonda esindav piloot võtab ka käesoleval aastal FIA Euroopa meistrivõistlustest (kuus etappi) osa täismahus. Samuti saab teda näha Olerex Eesti meistrivõistluste sarjas, mille järgmine etapp toimub 3. juunil Laitse rallipargis Harjumaal.