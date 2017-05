Hannes Soomeri MM-hooaeg jätkub Imola ringrajal

Sellel nädalavahetusel sõidetakse Itaalias Imola ringrajal mootorrataste ringrajasõidu Supersport klassi hooaja viies MM-etapp. Itaalias on stardis ka eestlane Hannes Soomer, kes sarja üldarvestuses hoiab 10 punktiga 19. kohta.

Neljast eelnevast võistlusest vaid kahel Euroopas toimunud etapil osalenud eestlane on European Supersport arvestuse liider. Wil Sport Racedays meeskonna ridades sõitev Soomer on varasemalt Imolas võistelnud noorteklassi European Junior Cup arvestuses.

"Rada on varasemast mulle sobinud hästi ja meeldib väga, kuigi tulemused seda ei peegelda. Ühe korra kukkusin European Junior Cup esimeselt kohalt ja teine kord esimesest grupist, kuid kiirus on siin alati hea olnud," sõnas Soomer enne eesootavat võistlusnädalavahetust.

"Pärast Asseni sõitu oleme kõvasti tööd teinud sealt kogutud dataga ja arvame, et teame kuhu poole muudatusi teha, et sõidu lõpuni heas tempos püsida. Vahepealsel perioodil olen põhiliselt trenni ja kooliga tegelenud. Tänasest on aga kõik kooli mõtted peast läinud ja oleme nädalavahetuseks valmis."

Reedel sõidetakse Imolas vabatrennid ning laupäeval kvalifikatsioon. Pühapäevane võistlussõit algab Eesti aja järgi 12.30.