Barcelona kavatseb liituda USA liigaga

Hetkel mängib viis aastat tagasi moodustatud NWSL-is kümme naiskonda ja Barcelona sõnul saaks neist liigas esimene Euroopa naiskond.

"USA-s on jalgpallibuum nii meeste kui naiste seas," põhjendas Barcelona kõneisik Josep Vives Hispaania ajalehele Sport. "USA naiste koondis on üks maailma võimsamaid. See on hea koht, kus Barca bränd saaks kasvada."

Naiskonna lülitamine NSWL-i oleks Barcelonale järjekordne samm USA turu suunas. Mullu septembris avati New Yorgis oma klubi esindus, samuti on klubil suurriigis juba kuus akadeemiat.

Praegu mängib Barcelona naiskond Hispaania liigas ja võitleb sel hooajal tiitli eest.

NWSL-i praegune koosseis: Boston Breakers, Chicago Red Stars, FC Kansas City, Houston Dash, North Carolina Courage, Orlando Pride, Portland Thorns FC, Seattle Reign FC, Sky Blue FC, Washington Spirit.