Uuendused ei pane Ricciardot optimismist rõkatama

Red Bulli vormel-1 võistkonna austraallasest piloot Daniel Ricciardo ei usu, et meeskond sel hooajal Mercedesele ja Ferrarile vastu saab.

Red Bull lõpetas eelmise hooaja konstruktorite arvestuses teisena ja uute aerodünaamika reeglite valguses loodeti, et vahet Mercedesega õnnestub vähendada, kuid selle asemel on hoopis ka Ferrari mööda lastud.

Kuigi Red Bull tuleb sel nädalalõpul Hispaanias välja mitmete uuendustega, siis Ricciardo ei usu, et see neid konkurentidele järele aitab.

"Loodetavasti jõuame neile lähemale, aga me arva, et saame võite loota," ütles austraallane Hispaania GP eel ajakirjanikele. "Loomulikult need meeldiks meile, aga meil ei ole ei ole neid põhjust oodata, sest kui uuendused annavad meile ka sekundi lisaks, siis ega Mercedes ja Ferrarigi maga."

Nelja esimese etapi järel on Red Bull 57 punktiga kindlal kolmandal positsioonil. Mercedes on 136 punktiga liider ja Ferrari jääb neist maha vaid ühe silmaga. Individuaalselt on Max Verstappen viies ja Ricciardo kuues.