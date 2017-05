Sebastien Ogier läheb korraks taas Volkswageni rooli

Tänavuseks hooajaks M-Sporti meeskonnaga liitunud autoralli valitsev maailmameister istub oktoobri siiski taas Volkswagen Polo rooli, et meenutada varalahkunud eksmaailmameister Colin McRae'd.

San Marinos toimub 19.-22. oktoobril Rallylegendi üritus, kus mälestatakse McRae'd, kelle surmast möödub sel ajal kümme aastat. Üritust veab šotlase endine võistkonnakaaslane, Carlos Sainzi kaardilugeja Luis Moya, kes sai M-Sporti bossilt Malcolm Wilsonilt lahkesti ka vastava loa.

"Ma helistasin Malcolmile, et küsida, kas on võimalik lasta Sebil Polot juhtida, kuigi praegu sõidab ta Ford Fiestaga," ütles Moya väljaandele Autosport. "Malcolm ütles kohe: "Luis, see pole probleem!"

Sama vastuse sa Moya kiirelt ka Volkswagen Motorsporti direktor Sven Smeetsilt, kui hispaanlane küsis, kas Ogier'le saaks selleks võistluseks eelmise aasta Polo laenata. "Sellise ürituse puhul ja Colini jaoks ei ole see probleem," oli Moya sõnul Smeetsi reageering. "Iga telefonikõne puhul oli selgelt tunda Colini mõjujõudu."

Lisaks Ogier'le teevad Rallylegendi üritusel kaasa ka Colin McRae samuti rallipiloodist vend Alister McRae, kes istub 1995. aasta Subaru rooli - just tollase Imprezaga tuli šotlane maailmameistriks. Samuti on kohal McRae kunagised kaardilugejad Derek Ringer ja Nicky Grist.

Colin McRae hukkus 2007. aastal helikopteriõnnetuses.