Endine piloot kirjeldas, kuidas võiks Bottasel olla Hamiltoni suhtes eelis

"See vahemik, kus nad optimaalselt töötavad, on ahenenud," lausus Surer Saksamaa telekanalile Sky. "See muudab sõidustiili väga tähtsaks. Hamilton sõidab alati piiripeal või sellest üle, aga see võib kiirendada rehvide ülekuumenemist. Bottas on jällegi kummidega õrnem, mis võib tema kasuks mängida."

Kui Bottas alustas hooaega kui Mercedese teine number, siis Sotši võit on tema aktsiaid tõstnud. "Ma ei taha tiitlist mõelda. Hooaeg on väga pikk," jäi soomlane intervjuus ajalehe AS siiski tagasihoidlikuks.

"Mul on olnud mõned päris head kuud. Leping Mercedesega, esimene parim stardikoht, esimene võit - kõik on veidigi sürreaalne," tunnistas Bottas. "Pean lihtsalt jätkama üritamist, pean saama tugevamaks ja lootma edu jätkumist. See tunne on väga sõltuvusttekitav."