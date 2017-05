Pühapäeval toimub 17. Mulgi Rattamaratoni avatud raja sõit

Maratoni organisaator Kristjan Kivistik lubab ilusat ilma ja lumeta trassi. "Loodan, et ilmataat oma sõna peab! Tänavune rada on saanud värskenduskuuri – tõusumeetreid lugesime kokku 600 ja trassi oleme muutnud umbes 15 km jagu. Sisse tuli näiteks ilus karjäärilõik Pombres, Holstre-Polli suusaradu ning Viljandi järvele teeme seekord ringi peale hoopis teistpidi. Rõhutan, et maraton on kõikidele jõukohane, tõuse ei tasu karta, need jaotuvad distantsi peale kenasti ära. Saab mõnusalt sõita, liikumist nautida," ütles Kivistik ja lisas, et tänaseks on end kirja pannud juba pea pooltuhat osalejat.

"Viljandi ümbrus on maaliliselt kaunis, sportlastele väljakutseid jagub. Meie inimesed valmistavad maratoni ette suure pühendumuse ja hingega. Ootame 20. mai võistluspäevale ka rohkelt lapsi, et neid spordirõõmuga nakatada. Tean tegelikult lausa 7-aastaseid, kes koos vanematega poolmaratoni trassi läbida jõuavad ja tegelikult nii mõnelegi täiskasvanule eeskuju annavad. Tulge starti, maraton on mõnus elamus!"

Registreerimise teine soodusvoor kestab kuni 17. mai hilisõhtuni võistluse veebilehel.