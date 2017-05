Eesti naine läbis nädalavahetusel juba oma 200. maratoni

Nooremana võistles Leili valla eest jooistes 500 m distantsil ja võitis ära. Ent koolis 100 m ja 200 m jäi ta viimaste hulka, sest kiirusest jäi vajaka. Enne maratonide jooksmisega alustamist sõitis Leili jalgrattaga ja võistles Nõo sovhoosis koos hilisema kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäega. "Tema mind alati võitis, mina olin kas teine või kolmas Eestis kolhooside ja sovhooside võistlustel," lausus Leili ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Viis korda osales ta ka Tartu Rattarallil.

Esimese maratoni jooksis Leili Teeväli 1983. aastal 9. mail toonasel Võidupüha (vene aja võidupüha – toim.) maratonil Tartus, mis kulges Raadilt Tabiverre ja tagasi. Leili suutis selle läbida päris kiiresti – ajaga 3:50. Enne oli ta jooksnud suuremal rahvaspordiüritusel vaid ühe korra – 1. mail ümber Viljandi järve jooksul.

Pärast maratoni hakkas Leili trenni tegema ja osalema ka rahvajooksudel. Eesmärki joosta kokku 200 maratoni tal küll kohe ei olnud. Pärast 1999. aastal joostud maratoni tekkis tal jooksmises pikk paus, mis kestis 11 aastat. Selleks ajaks oli ta läbi jooksnud 23 maratoni, neist viimase ajaga 3:48. "Mõtlesin, et kas olen ehk liiga vana ega tahtnud enam nii pikki maid joosta," meenutas Leili.

2010. aastal, mil läks lahti suurem maratonibuum seoses Tallinna Maratoni uue algusega tekkis tal uus ind. "Tahtsin proovida, et kuidas mul välja tuleb. Sain ajaks 4:52. Ka siis ei olnud mul mõtteski 200 maratoni joosta," ütles Leili. Kolm aastat hiljem seadis ta eesmärgi 100 maratoni kokku saada, mis ka õnnestuski 2015. aasta jaanuaris.

Ei läinudki palju mööda. Veidi rohkem kui kaks aastat ja Leili Teeväli jõudis tänavu 6. mail Vändras 200 maratonini. 2015. aastal jooksis ta 45 maratoni ja teist sama palju ka 2016. aastal. Sel aastal on ta juba jooksnud 11 maratoni. Leili eesmärgiks ongi eelkõige maratonide kogumine.

Kas selles vanuses naise kohta liiga palju maratone ei ole? "Lihtsa inimese jaoks on palju jah, aga kui juba üle 100 läks paarkümmend, mõtlesin, et katsun ikka 200 täis saada, sest vanus tuleb peale ja ei saa enam võibolla üldse joosta," räägib Leili. Kaks päeva pärast maratoni ei taha ta midagi teha, aga kolmandal päeval hakkab võimlema ja edasi juba vaikselt sörkima. Naise praktikas on ette tulnud sedagi, et ta on 10 nädalat jutti jooksnud igal nädalal ühe maratoni.

Kas järgmiseks eesmärgiks 300 maratoni? "Ei seda nüüd küll mitte. Kui huvi on, siis ikka jooksen maratoni. Lühikesi distantse ma väga joosta ei taha. Võrumaa pikamaajooksusarja teen küll kaasa," sõnas Leili. "Jooks on kõige odavam. Mine kodust välja hakka kohe jooksma. Muidugi peavad olema teadmised, kuidas ja kui palju joosta, mida süüa ning millal puhata," rõhutab Leili. Jooksmine on tema jaoks pisik, millest naine nii naljalt lahti ei saa. "Kui bussiaknast näen kedagi jooksmas, tekib kohe tahtmine joosta ja tunnen huvi, kes jookseb."

Juba sel pühapäeval jookseb Leili Teevaäli Riia maratonil.