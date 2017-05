Kullamäe ja Tartu on valmis pronksiseerias korralikult põrutama

Tartu peatreener Gert Kullamäe nõustus, et pronksiseeria algas nende jaoks palju pingevabama ja lahtisema mänguga, kui poolfinaalides näidata suudeti: Jah, on tunda kindlasti. Mängijad ka ilmselt tunnetavad seda ja nii suurt pinget peal ei ole."

"Meeskonna värk. Leppisime kokku, et teeme selle hooaja korralikult lõpuni. Selliseid asju juhtub. Hooaeg on selline olnud ja tuleb väärikalt lõpetada. Elu läheb edasi kõigil - klubil, mängijatel ja treeneritel. Tuleb korralikult need mängud ära mängida ja panna hooajale korralik punkt. Kui me võiduga lõpetame, siis me saame medali. Põrutame!" lubas Kullamäe intervjuus ETV spordiuudistele.

Pärnu peatreener Heiko Rannula aga lubas seerias veel lahingu anda: "Täna oli see vaimne olek vale. Juba mängu algusest oli näha, et mõtted olid peas liiga laiali. Oli liiga palju asju, mille peale mõtlesime ja oma voolava ja vaba mängu unustasime ära. Meie jaoks on see elu võimalus ja kindlasti olid mängijatel pinged peal. Samas, sellises mängus peavadki pinged peal olema ja sellega peab hakkama saama. Pärnus me oleme täitsa teine meeskond."