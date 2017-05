Käsipalli meistriliiga pronksmedalid võitis Viljandi HC

Viljandi poolel olid suurimad skooritegijad 8 väravat visanud Kristo Voika ja Sten Maasalu. Robert Lõpp lisas 5 tabamust. Viimsi/Tööriistamarketi kasuks viskas Siim Pinnonen 6 ja Robin Oberg 5 väravat.

Kui enne pronksiseeriat oli Viljandi suutnud Viimsi/Tööriistamarketit sel hooajal vaid korra võita, siis medalimängudes näitasid mulgid tunduvalt paremat mängu.

"Tahtsime finaali jõuda, aga sel aastal on ka kolmas koht meie jaoks väga suur saavutus," rääkis mullu esmakordselt esikohamängudele pääsenud Viljandi peatreener Marko Koks pärast kohtumist. "Hea meel on sellest, et me tegime hooaja parimad mängud just poolfinaalis Serviti vastu ja nüüd pronksiseerias. Kui hooaja sees oli ebastabiilsust paljuvõitu, siis nüüd meil nii suuri kukkumisi mängude sees polnud."

Kui poolfinaalseerias HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi vastu suutis Viimsi/Tööriistamarket ühe võidu kätte saada, siis pronksiseerias jäädi nullile. Viimsi veteran Tarmo Ulla ei uskunud, et poolfinaalseeria meeskonda liialt räsis. "Esimene mäng oli meil lihtsalt väga vilets. Täna oli juba käsipalli moodi, aga viimasel kümnel minutil jäi realiseerimine kesiseks ja Rasmus Ots tegi vastaste väravas väga head tööd."

3. koht

Viljandi HC

Joel Urbel, Ott Varik, Kristjan Koovit, Vitali Vorobjov, Kristo Voika, Mikk Varik, Sten Maasalu, Marek Kohv, Rasmus Ots, Sander Aasmäe, Robert Lõpp, Peeter Parik, Madis Parik, Raiko Roosna, Mark Lõpp, Martin Allikalt, Kristo Järve, Sergei Rodjukov treener Marko Koks, esindaja Ave Puru

4. koht

Viimsi/Tööriistamarket

Aivar Paist, Mihkel Tamm, Mattis Rätsep, Otto Karl Kont, Rasmus Peterson, Tarmo Ulla, Owe-Martti Lemsalu, Taavi Tilgre, Priidik Neps, Aleksander Oganezov, Sten-Erik Lepp, Siim Pinnonen, Priit Poks, Rail Ageni, Risto Kütt, Robin Oberg, Mihkel Vaher, Siim Patrael treener Ain Pinnonen