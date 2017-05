Fernando Alonso esitas McLarenile ultimaatumi

McLaren pole võitnud vormel-1 sarjas etappi 2012. aastast saadik ning pärast 2015. aastal alanud koostööd Hondaga on tiimi masin olnud äärmiselt ebausaldusväärne. Aprillis toimunud Venemaa GP-etapil jäi Alonsol näiteks üldse startimata, kuna tema masinat tabas viimasel hetkel mootoriprobleem.

"Mu esimene eesmärk järgmisel aastal on siin võidu sõita. Ja mitte vaid võidu sõita vaid võita. Olen tiimis rahul, aga me ei võida. Kui oktoobriks on tekkinud olukord, kus ma näen, et järgmisel aastal on võimalik võita, siis jätkan hea meelega McLarenis," sõnas hispaanlane Reutersi vahendusel. "Kui asjad nii ei ole, siis olen hea meelega valmis teiste tiimidega suhtlema."