Noor ratastoolivehkleja võitis esmakordselt MK-etapilt medali

Ratastoolivehklemise MK-etapil Hollandis võistelnud ratastoolivehkleja Valentin Krassikov võitis vanusegrupis U-17 epees neljapäeval pronksmedali. Noore sportlase jaoks on see tema esimene medal MK-etapilt.

Ratastoolivehklemise treeneri Aleksandr Larjušini sõnul on põhjust tulemustega rahule jääda. “Hoolimata sellest, et konkurents oli isegi oodatust tihedam, näitasid meie noored suurepäraseid tulemusi,” rääkis treener pressiteate vahendusel. Ta lisas, et Valentin oli matšides vastupidavam, mis tõi ta nelja parima hulka ja sealt edasi medalini.

Vanusegrupis U-17 võistles epees ka Valentini kaksikvend Dmitri Krassikov, kes pälvis 8. koha. Vennad Krassikovid võistlesid ka floretis, kus Valentin pälvis 5. ja Dmitri 7. koha. Noorte ratastoolivehklejate jaoks on MK-etapil osalemine nende teine nii kõrge tasemega võistlus. Kaksikvennad treenivad Narva vehklemisklubis Florett treener Aleksandr Larjušini käe all.

Hollandis toimuval etapil võistleb ka kolmas Narva klubi Florett ratastoolivehkleja Aleksei Štšeglov, kes võistleb vanusegrupis U-23 klassis B nii epees kui floretis. Štšeglovi tulemused selguvad nädala lõpus.