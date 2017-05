Ebaõnn ruudus: jooksja kaotas jalanõu ja eksis rajalt

Leonid Latsepov, Janno Joala, Marti Medar said pärast esimest kilomeetrit kolmekesi teistel eest ära ning vahe aina suurenes. "Minul tuli toss jalast ära ja viskasin selle raja kõrvale ning jooksin ühe jalatsiga edasi, teises jalas oli ainult sokk," rääkis Medar ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

See polnud veel kõik. 250 meetrit enne finišit, kui jooksu juhtis Latsepov, Medar jätkas 30 meetrit tagapool teisena ja Medari järel teist sama kaugel jätkas Joala. "Jooksime Latsepovi järgi, kes juhendus lintidest, aga ühel hetkel ei teadnudki, kuhu enam minna ja eksisime ära. Hiljem tuli välja, et viimased 200 meetrit pidi jooksma otse ning ei olnudki vaja kuhu pöörata nagu meie tegime," meenutas Medar.

Kolm kiiret meest rääkisid finišis vahejuhtumist korraldajatele ka, aga teha polnud enam midagi. Latsepov, Medar ja Joala finišeerisid 29.-31. kohal. Nii kaotasid nad kolmikvõidu, ent võistkondlikus arvestuses kuulus justkui lohutusena Treeningpartnerile siiski esikoht koosseisus Janar Juhkov, Marti Medar, Matt Rammo ja Mark Mendel. Medar oma jooksujalatsit metsatukast pärast enam üles ei leidnud. "Esikolmik sai auhinnaks jooksujalatsid. Nüüd aga juhtus nii, et selle asemel, et jalatsid võita, hoopis kaotasin neist ühe," tunnistas Medar.

TTÜ jooksu ühe korraldaja Sandra Tarikase sõnul tekitasid liiderkolmikus segadust teise jooksu tähistus. "Rääkisime ka teiste jooksjatega, kuid nemad seetõttu ei eksinud. See oli meie jaoks ka väga suur pettumus, et niimoodi juhtus. Me ei osanud eeldada, et keegi ei oska sealt joosta," tõdes Tarikas. Marti Medari väitel jooksid veel paljud valesti ning eksiti ka tagapool.

Esikolmiku eksimuse tõttu võitis 5,5 km pikkuse TTÜ jooksu Martin Vilismäe ajaga 19.46. "Minu ja esikolmiku vahel oli vahe oma 30 sekundit. Ma juba leppisin olukorraga. Ise jooksin ka seal algul valesti, kuid tabasin ära ja leidsin õige teeotsa üles. Finišisse jõudes üllatusin, kui öeldi, et olen esimene mees. Natuke kahju, et nii läks," ütles Vilismäe ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Tema arvates oleks pidanud lõpukurvi tähistuse paremini lahendama. Teise koha sai TTÜ jooksul Matt Rammo 19.48-ga ja kolmanda koha Martin Tamm 19.52-ga.