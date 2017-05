VIDEO | Sloveenia rattur tõstis Girol liiga vara käed taeva poole

Etapp lõppes Messina linnas – sealt on pärit valitsev Giro võitja Vincenzo Nibali – ringide peal. Koos Nibaliga Bahrein-Merida meeskonda esindav Luka Pibernik oli üksinda sõitu juhtimas ja ühel hetkel pärast finišikaare alt läbi sõitmist tõstis ta käed võidu märgiks taeva poole, kuid õnneks või kahjuks tegi ta seda eelviimase ringi lõppedes. Sõita jäi veel kuus kilomeetrit. Üle õla vaadates ja peagruppi suurel kiirusel sõitmas nähes sai Sloveenia rattur ilmselt oma eksimusest aru, vahendab Rattauudised.ee.

"Probleem oli selles, et raadio aku oli tühjaks saanud ning Luka ei kuulnud talle edastatavat infot. Ta on noor rattur ja selliseid asju juhtub," lausus Nibali. Pibernik sai etapil 148. koha, jäädes võitjast Fernando Gaviriast (Quick-Step Floors) maha 20 sekundit.

Pibernik saab nüüd oma kogemust jagada leedulasest klubikaaslase Ramunas Navardauskasega, kes arvas 2013. aasta Girol, et on etapi võitnud. Ta ei teadnud, et Giovanni Visconti oli üksinda ees olles lõpujoone juba ületanud. Eloy Teruel sai sama apsakaga hakkama 2014. aasta California tuuril. Samasuguseid näiteid leidub veelgi.