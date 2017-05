TÄNA OTSE | Eesti alustab kontrollmänge võõrsil Portugaliga

Mängu näeb otsepildis siit:

"Eesmärk on näha, millises vormis koondislased on. Kindlasti tahan kasutada erinevaid koosseise ja teha vajalikke parandusi meie mängupildis," rääkis koondise peatreener Gheorghe Creţu võrkpalliliidu pressiteate vahendusel.

Edela-Euroopasse sõitis kolmteist koondislast. Neist kõige erilisem on reis 212 sentimeetri pikkuse Mart Naabri jaoks, sest temporündaja seisab oma koondisedebüüdi lävel. Teine põletav küsimus on loomulikult nurgamängijate osakonnas. Viimased kaks hooaega Poola kõrgliigas pallinud Robert Täht peaks eelseisvaid turniire silmas pidades olema kindel põhikoosseisu mees, ent teisele kohale läheb lahti armutu duell. Portugalis on ülejäänud kolm nurgaründajat Andrus Raadik, Karli Allik ja Kristo Kollo.

Rahvusmeeskonna koosseis Portugalis

Sidemängijad: Andres Toobal, Kert Toobal

Temporündajad: Andri Aganits, Ardo Kreek, Mart Naaber, Henri Treial

Nurgaründajad: Karli Allik, Kristo Kollo, Andrus Raadik, Robert Täht

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Oliver Venno

Liberod: Rait Rikberg