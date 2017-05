FOTO | Pommirünnakus viga saanud Borussia mängija jõudis tagasi trenni

"Ma olen seda hetke nädalaid oodanud," sõnas hooaja eel Dortmundiga liitunud hispaanlane Twitteri vahendusel. "Olen nii õnnelik, et saan täna siin olla. Ei jõua ära oodata, millal saan koos võistkonnakaaslastega taas platsile."

I've been looking forward to this moment for weeks! So happy to be here today. Can't wait to compete again next to my team mates!! C'mon!!???????? pic.twitter.com/DZ0flQr6Tc