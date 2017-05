Kalmer Musting: leidsime 18-aastase mehe näol hea liidri

"Kõige olulisem eesmärk sai täidetud ja positiivne on kindlasti see, et meeskonnavaim on hea. Veidike kärssamist oli ka, eriti leegionäride poolt esimesel poolajal. Mängu alguses võtsid visked enda peale ja hävitasid natuke oma psüühikat," kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Kaitsetegevus oli tegelikult väga hea - 21 väravat. Väravavaht tegutses hästi. Kui rünnakul oleme rääkinud, et tihti ei leia liidreid, siis täna leidsime isegi noore 18-aastase mehe näol hea liidri," kiitis ta viis väravat visanud Carl-Eric Uibo tegevust.

"Sillaste skooris kiirrünnakuid ja seitsme meetri viskeid - see oli okei, aga tagaliinis oli väike jokker täna. Kogu aeg otsid, mis mees sealt plahvatab, aga täna oli neljas-viies mees, kes tegelikult tagaliinis pidi olema. Annaks jumal, et see teises mängus jätkuks."

Mustingu sõnul tunnevad meeskonnad üksteist nii hästi, et üksteist üllatada on raske. Seetõttu pääsevad taktika asemel rohkem maksvusele individuaalsed elemendid.

"Läbi hooaja on mängitud kolme sarja: karikafinaal, meistrivõistlustel viis mängu ja veel Balti liiga veerandfinaalis. Neid mänge on juba nii palju olnud ja lisaks vaatame neid mänge, mida nad oma lähikonkurentidega Eestis mängivad ja nemad vaatavad samamoodi," selgitas Musting.

"Kui ainult mängija kontsentratsioon on kehv, siis võib magada üksikuid asju maha ja see võib nii olla. Aga põhimõtteliselt kahevõitlused, põrkuvad pallid.. mängu sees peavad tekkima kõvad liidrid. See ei ole ainult see, kes ära viskab, vaid ka väravavahi ja kaitse rollid on üliolulised."