Kordusmängu kaotanud Madridi Real pääses kerge värinaga siiski finaali

Mäng algas väga intrigeerivalt. Avamängus 0:3 kaotanud Atletico lõi juba 16. minutiks kaks tabamust tagasi, kui 12. minutil oli täpne Saul Niguez ning 16. minutil realiseeris Fernando Torrese teenitud penalti Antoine Griezmann.

Poolaja lõpus suutis Real aga mängust pingeid veidi maha võtta, kui 42. minutil lõpetas rünnaku väravaga Isco. Teisel poolajal oli mõlemal meeskonnal küll häid võimalusi, kuid väravavõrgud jäid sel korral tühjaks.

Finaal mängitakse 3. juunil Walesis, Cardiffis asuval Millennium Stadiumil.

Viimati kohtusid Real ja Juventus Meistrite liiga finaalis aastal 1998, kui Amsterdamis toimunud matši võitis Predrag Mijatovici 66. minuti tabamusest Hispaania klubi.

Kokku on Madridi Real Euroopa tugevaima klubisarja ajaloos suutnud võita 11 korda ning kaotatud on vaid kolmes finaalis. Juventusel on kaks võitu (1985 ja 1996), kuid kaotatud on koguni viies finaalis.