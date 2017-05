Henri Sillaste: me ei olnud alguses 100-protsenti valmis

"Me alguses ei saanud kaitses pidama, kui Kehra läks 3:0 juhtima. Siis mingil hetkel saime meie paremini kaitse ja rünnaku toimima ja saime viigi kätte. Poolaja lõpuks õnnestus isegi juhtima minna. Teisel poolajal haarasime kohe initsiatiivi ja tänu sellele tegime vahe sisse. Ju me ei olnud 100-protsenti valmis selleks, et Kehra meile alguses nii kiiresti peale tuleb. Sai räägitud küll koosolekul, et tuleb valmis olla, aga ju ei olnud," sõnas Serviti mängumees Henri Sillaste ETV spordiuudistele.

Kehra mängumees Kaspar Lees: "Esimesel poolajal haarasime ise initsiatiivi ja suutsime juhtima minna, aga lasime nad kiirete ja poolkiirete rünnakutega mängu tagasi. Poolaja lõpuks said nad ühega juhtima ja teisel poolajal me sellist kindlust enam ise ei leidnud ja paari punktiga nad ees olid ja selline see vahe jäi. Mäng oli väikese skooriga, kuid need esimese poolaja kiirrünnakud said vist määravaks."