Voskoboinikov: natuke häbi on, et suutsime lüüa vaid kaks väravat

"Mängupilt ei olnud kõige parem. Kindlasti meie poolehoidjad, president ja mängijad tahavad mängida paremini, aga sel hooajal ei lähe meil nii hästi kui eelmisel aastal," rääkis Voskoboinikov Soccernet.ee-le.

"Nägite ise, et paljudel mängijatel oli korralik kõht ees. Meie mängu võib nimetada natukene häbiks, et sellise meeskonna vastu suutsime lüüa ainult kaks väravat. Aga tuleb au anda ka narvakatele, et nad tegid praktiliselt kõik, et vähemalt viiki mängida. Aga tase on ikkagi tase," ütles neljandas järjestikuses karikamängus skoorinud ründaja.

ETV spordiuudistele sõnas ründaja: "Ei tea. Need pallid ei lähe kuidagi sisse. Milles probleem, ei oska öelda. Tahame finaalis võidulainele astuda. Võrreldes eelmise aastaga on meie tulemused kehvad olnud. Ma usun ja loodan, et tänane võit on see, millest alustame teed mitte ainult karikavõiduni vaid ka tiitlivõiduni."