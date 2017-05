USA ja Šveits viskasid MM-il vastastele kolm vastuseta väravat

Prantsusmaal ja Saksamaal peetaval jäähoki MM-il said kolmapäevastes esimestes mängudes 3:0 võidud USA ja Šveits.

USA mängis kindlalt 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) üle Itaalia koondise. Ameeriklased sooritasid seejuures vastaste väravale 32 pealeviset ning nende puurivaht Jimmy Howard pidi tõrjuma vaid üheksa pealeviset. USA poolel sai kaks väravat kirja Brock Nelson ning ühe tabamuse lisas Anders Lee.

USA koondis on neljast mängust võitnud nüüd kolm ja kaotanud ühe ning see annab hetkel A-grupis Läti järel teise koha. Itaalial on kirjas vaid üks lisaajakaotuse eest saadud punkt ja tabelis viimane positsioon.

Šveits sai samuti 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) jagu Valgevene meeskonnast, kuid siin polnud jõudude vahekord niivõrd erinev. Šveitsi koondis tegi väravale lõpuks 23 pealeviset ning valgevenelased 14. Võitjate poolel said värava kirja Reto Schappi, Andres Ambuhl ja Cody Almond.

B-grupis on Šveitsil hetkel 9 punktiga samuti teine positsioon, Valgevene jätkab nelja vooru järel ümmarguse nulli ja viimase kohaga.

Täna õhtul mängivad A-grupis Slovakkia - Saksamaa ning B-grupis Soome - Sloveenia.