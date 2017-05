Atalanta ostab staadioni välja ja saab paljude konkurentide ees eelise

Bergamos baseeruv Itaalia jalgpalliklubi Atalanta pääseb Serie A-s eksklusiivsesse klubisse, kuna nende pakkumine Stadio Atleti Azzurri d'Italia nimelise staadioni ostmiseks võeti kolmapäeval vastu.

Itaalia klubidest vähesed omavad enda staadionit ning enamus meeskondi rendivad mängupaika kohalikelt võimudelt. 20-st Serie A klubist nüüd vaid neli omavad enda staadionit. Ülejäänud kolm on Juventus, Udinese ja Sassuolo.

Bergamo linnavõimud teatasid kolmapäeval, et nõustusid Atalanta klubi hinnapakkumisega 8,6 miljonit eurot, mis on 10 protsenti suurem, kui esialgu staadioni hinnalipikule kirjutati.

Stadio Atleti Azzurri d'Italia on 1928. avatud mängupaik, mis vajab hädasti renoveerimist. Müügitehingus ongi sees klausel, et klubi on kohustatud 26 500 pealtvaatajakohaga spordirajatise järgmise kuue aasta jooksul renoveerima.

Kuna Itaalias on enamus staadione riigisektori hallata, siis ei saa klubid oma mängupaiku uuendada ning neil jääb ära võimalus teenida suuremat tulu fännipoodidest või restoranidest.

Parimaks näiteks on Torino Juventus, kes ehitas 2011. aastal vana ja kõleda Stadio delle Alpi asemele väiksema ja modernse Juventus Stadiumi ning pärast seda on klubi Itaalia liigat valitsenud. Seejuures tehti hiljuti kodumurul harvanähtav 33-mänguline kaotusteta seeria.

Teistest suurklubidest on plaanimas oma olukorda parandada näiteks AS Roma ja Milanos San Siro staadionit jagavad AC Milan ja Milano Inter.

Atalanta pole veel kunagi Itaalia meistritiitlit suutnud võita. Hetkel hoitakse liigatabelis 5. kohta ning sellega ollakse Euroopa liigasse pääsu kursil.