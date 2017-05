VIDEO | Legendaarne Pau Gasol sõimati treeneri poolt läbi

Korvpalliliigas NBA näitas legendaarne treener Gregg Popovich, et tema San Antonio Spursi võistkonnas on võrdsel kohal nii uustulnukad kui ka aastakümneid kõige kõrgemal tasemel mänginud pallurid.

Nimelt jättis Hispaania koondise kogenud keskmängija Pau Gasol play-off mängus Houston Rocketsi vastu normaalaja viimastel sekunditel panemata katte oma meeskonnakaaslasele Patty Millsile ning viimane ei jõudnud õigel ajal pealeviskele.

Selle peale jooksis 68-aastane viiekordne NBA tšempion Popovich 36-aastasele Gasolile väljakule vastu ja kostitas meest päris emotsionaalse sõimuga.

Kahekordne NBA meister Gasol ei teinud treeneri käitumisest suurt numbrit ning raputas pärast kohtumist hoopis endale tuhka pähe: "Ma tegin väga vale otsuse. See oli keeruline olukord, sest kui mulle jääb väiksem mängija peale, siis mul on kombeks korvi alla keerata. Nägin, et vastased vahetavad, kuid oleksin pidanud üles jääma ja laskma LaMarcus Aldridge'il korvi all koha sisse võtta. Lugesin olukorda väga valesti."

Gasoli lohutuseks suutis Spurs lisaajal mängu 110:107 võita ning asus läänekonverentsi poolfinaalis mängudega 3-2 juhtima.

Videot olukorrast saab vaadata SIIT.