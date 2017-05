Purjelauduritele korraldatakse tänavu neli slaalomi etappi

Purjelaudurite 2017. aasta slaalomi sarja on planeeritud neli võistlusetappi. Võimalikud võistluskohad on Tallinn, Võsu, Saaremaa ja Pärnu. Täpne võistluskoht teatatakse paar päeva enne etapi algust.

Slaalomi sarjas võistlevad koos nii profid kui harrastajad. Tugevamad sõidavad eespool Eesti meistrivõistluste fliidis ja harrastajad nende järel Fun slaalom fliidis. Slaalomi stardis on korraga kuus kuni kaksteist võistlejat. Fun sarja laadseid ühisstarte ei kasutata. Fun slaalomi nimi on sarnane Fun sarjaga, kuid need on kaks täiesti erinevat sarja, võistlust või fliiti.

Registreeruda saab algselt mõlemasse fliiti (Eesti MV või Fun), kuid ässad peavad arvestama, et 2016. aasta Eesti meistrivõistluste 10 parimat ja Fun slaalomi 5 parimat arvatakse 2017. aasta harrastajate fliidist hiljem välja. Kõik Eesti meistrivõistluste fliidi osalejad peavad olema reeglite kohaselt alaliidu liikmed. Mõlemale võistlejate fliidile tulevad eraldi sarja koondtulemused.

Võistlus kuulutatakse välja samamoodi nagu eelmisel aastal, vastavalt tuuleprognoosile ja korraldusmeeskonna võimalustele. Kui vähegi võimalik siis püütakse eelistada nädalavahetusi. Slaalomi võistlusaken on tänasega avatud ja lõpeb oktoobris. See kehtib nii purjelauduritele kui lohe klassi võistlejatele. Erandiks on lohe klassi Eesti meistrivõistlused, mille üks etapp peetakse sarja augusti- või septembrikuu etapil.

Sarja koondtulemustes liidetakse kõikide etappide sõidud, mitte etappide lõpptulemused. Mahaviskamisi on palju. Teoreetiliselt ei tohiks potentsiaalne tiitlivõitja isegi ühe etapi vahele jätmisel hooaja koondtulemust ära rikkuda.