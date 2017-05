Heategevusliku Teatejooksu avab president Kaljulaid

Sel neljapäeval, 11. mail tuleb 25 paigas üle Eesti kokku rekordiliselt ligi 12 000 last, et joosta kaheteistkümnendat korda toimuval Teatejooksul. Teatejooksul osalemisega kutsuvad lapsed kõiki üles mõtlema liikumisvõime kaotanud lastele. Tallinnas avab Teatejooksu president Kersti Kaljulaid.

Teatejooksu ühe eestvedaja Erik Pallase sõnul jookseb tänavu rekordarv lapsi. „Teatejooksu idee on anda noortele võimalus tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest ning samal ajal õpetada neile ka heategevuse olulisust. Meil on hea meel, et Teatejooks on paljude noorte jaoks juba iga-aastane traditsioon, kus oma osalemisega moraalne panus nende eakaaslaste ravi jaoks, kes on õnnetu juhuse või haiguse läbi liikumisvõime kaotanud,“ lausus Pallase.

Teatejooks on Eesti suurim laste- ja noortespordiüritus. Teatejooks toimub kaheteistkümnendat korda juba sel neljapäeval, 11. mail korraga 25 Eesti paigas. Esmakordselt joostakse Muhus, Peetris, Tõrvas, Värskas ja Viimsis ning juba mitmendat korda jooksevad lapsed Elvas, Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kohtla-Järvel, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Otepääl, Paides, Pärnus, Rakveres, Raplas, Sillamäel, Tallinnas, Tartus, Toilas, Valgas, Viljandis ja Võrus.

Teatejooksu avab Tallinnas Kadrioru lossi ees pargis president Kersti Kaljulaid. Tartu jooksu avab Tartu linnapea Urmas Klaas, ka mitmetes teistes linnades viivad jooksu avamise läbi kohalikud juhid. Laste soojendusvõimlemist juhendavad mitmed tuntud sportlased, näiteks kergejõustiklane Ksenija Balta, triatleet Ain-Alar Juhanson, kahevõistleja Kristjan Ilves jt. Teatejooksul võitjaid välja ei selgitata, oluline on osavõtt.

Lapsed juhivad oma jooksuga tähelepanu annetamisvõimalustele. Tänavuse jooksu fookuses on 8-aastase Aleksei ja 17-aastase Matsi ravi toetamine. Mats on varem ka ise teiste laste aitamiseks Teatejooksul osalenud, kuid kolm aastat tagasi kaotas ta südame seiskumise tõttu nii liikumis- kui ka nägemis- ja kõnevõime. Aleksei kaotas liikumisvõime sügisel põetud raske haiguse tagajärjel. Mõlemad vajavad paranemiseks taastusravi tavapärasest suuremas mahus. Teatejooksu toetajate abiga toetatakse laste järjepidevat ravi Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsiooni Keskuses (HNRK). Kolmandik kogutud summast läheb teiste liikumisvõimetute laste ravi toetuseks HNRKs.

Liikumisvõime kaotanud laste ravi Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses saab toetada, helistades aastaringselt avatud heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot).

Teatejooksud üle Eesti:

Kohalike jooksude korraldajate kontaktid leiab SIIT.

Elva

Elva Lauluväljakul (Tartu mnt 11a) kell 14.00

Avab Elva linnapea Eva Kams

Lastele teeb soojendusvõimlemist kahevõistleja Kristjan Ilves

Haapsalu

Haapsalu staadionil (Lihula mnt 10) kell 10.00

Avab HNRK juht Ülle Kruus

Lastele teevad soojendusvõimlemist Läänemaa Ühisgümnaasiumi spordi ja tervise suuna õpilased

Jõgeva

Suurel tänaval (Suur tn. 5- Suur tn. 18a) kell 14.00

Avab Jõgeva abilinnapea Raivo Meitus

Keila

Keila Kooli juures (Ehitajate tee 1) kell 14.00

Avab Keila linnapea Enno Fels

Lastele teevad soojendusvõimlemist Keila Kooli õpilased Roland Teeäär ja Kadri-Liis Tammearu

Kohtla-Järve

Järve Gümnaasiumi staadionil kell 12.00

Avab Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi direktor Anne Endjärv

Lastele teeb soojendusvõimlemist jooksja Deniss Šalkauskas

Kuressaare

Kuressaare peatänaval Lossi 1 juures kell 14.00

Avab Kuressaare abilinnapea Tiia Leppik

Lastele teeb soojenduse jooksja Kaur Kivistik

Kärdla

Kärdla staadionil keskväljakul kell 12.00

Avab Hiiu vallavanem Reili Rand

Muhu

Liiva asulas kell 14.00

Avab Muhu kooli direktor Andres Anton

Lastele teeb soojendusvõimlemist ettevõtja Kristjan Prii

Narva

Narva linnuses (Peterburi mnt 2) kell 15.00

Avab Narva linnapea Tarmo Tammiste

Lastele teevad soojendusvõimlemist Narva Noortekeskuse noored

Otepää

Otepää keskväljakul kell 14.00

Avab Otepää vallavanem Kalev Laul

Lastele teevad soojendusvõimlemist suusahüppaja Artti Aigro koos Audentese noorsportlastega

Paide

Paide Gümnaasiumi staadionil (Aiavilja 1) kell 12.00

Avab Paide linnapea Siret Pihelgas

Lastele teevad soojendusvõimlemist triatleet Ain-Alar Juhanson koos FENELLA tantsutüdrukutega

Peetri

Peetri kooli juures (Pargi tee 6) kell 14.00

Avab Rae abivallavanem Jens Vendel

Lastele teeb soojendusvõimlemist jooksja Margus Pirksaar

Pärnu

Rannapargis kell 12.00

Avab Pärnu abilinnapea Jane Mets

Pärnu Teatejooksul osaleb ka Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 11. klass ehk sel aastal toetatava Matsi klassikaaslased ning ka Pärnu Toimetulekukooli võistkond.

Rakvere

Kastani puiesteel kell 15.00

Avab Rakvere abilinnapea Kairit Pihlak

Lastele teeb soojendusvõimlemist jooksja Sander Jesin

Rapla

Rapla Ühisgümnaasiumi staadioni juures kell 14.00

Avab COOP nõukogu esimees Väino Sassi

Lastele teeb soojendusvõimlemist endine kergejõustiklane Risto Ütsmüts

Sillamäe

Viru puiestee 26 kell 15.00

Avab ja teeb soojendusvõimlemise jooksja Vjatšeslav Košelev

Tallinn

Kadrioru lossi ees pargis kell 14.00

Avab president Kersti Kaljulaid

Lastele teeb soojendusvõimlemist kergejõustiklane Ksenija Balta

Tartu

Küüni tänaval kell 14.00

Avab Tartu linnapea Urmas Klaas

Lastele teevad soojendusvõimlemist Tartu JK Tammeka jalgpallurid

Toila

Toila oru pargis kell 10.00

Avab Toila kooli direktor Signe Ilmjärv

Lastele teevad soojendusvõimlemist 7. klassi tüdrukud

Tõrva

Tõrva Gümnaasiumi pargis (Puiestee 1) kell 14.00

Avab Tõrva linnapea Maido Ruusmann

Tõrvas annab Teatejooksu stardi Tõrva Gümnaasiumi 7. klassi õpilane Cristella Võsu, kelle taasturavi toetuseks koguti raha 2012. aastal toimunud heategevuslikul Teatejooksul.

Valga

Kesklinnas Kesk 12 kell 14.00

Avab Valga maavanem Margus Lepik

Viimsi

Viimsi staadionil (Karulaugu tee 15) kell 14.00

Avab Viimsi Vallavolikogu esimees Toomas Tõniste

Lastele teevad soojendusvõimlemist purjesportlased Karl-Martin Rammo, Anna-Maria Sepp ja Kätlin Tammiste

Viljandi

Viljandi Jakobsoni Kooli juures (Riia mnt 91) kell 14.00

Avab Jakobsoni Kooli direktor Tiit Kurvits

Lastele teevad soojendusvõimlemist koolitantsu parimad noored

Võru

Kesklinna pargis kell 16.00

Avab Võru abilinnapea Sixten Sild

Lastele teeb soojendusvõimlemist jalgrattur Mariliis Mõttus

Värska

Värska keskuses kell 12.00

Avab Värska vallavanem Raul Kudre

Lastele teeb soojendusvõimlemist Värska noortekeskuse tantsutrupp juhendaja Triinu Arundiga