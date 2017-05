Motokrossi MM-sarja korraldaja kiitis juunioride MM-i motokeskust

Esitlusel osalesid motokrossi MM-sarja promootorifirma Youthstream asepresident David Luongo, juunioride MM'i peakorraldaja Lauri Roosiorg ja kolm varasemat juunioride maailmameistrit: Tanel Leok (2000, 2001), Pauls Jonass (2011, 2013) ja Jago Geerts (2016).

29.-30. juulil Lange motokeskuses peetavatel juunioride motokrossi maailmameistrivõistlustel osaleb noori sõitjaid rohkem kui 30 riigist. Võistlusklassideks on 65cc, 85cc ja 125cc. Selline võistlus on Eesti motospordi jaoks väga oluline, kuivõrd on võimalus ennast tõestada heade korraldajatena ja Eesti sõitjad saavad maailma tippudega rinda pista oma kodurajal. Samuti ootab suvist võistlust suure huviga ka motokrossi MM-sarja promootor Youthstream.

„Meil on väga hea meel, et juunioride MM-sari toimub uues riigis ja uuel rajal. Korraldajad on teinud palju tööd rajaga ja meie hinnangul on tegu väga hea raja ja keskusega, kus juunioride maailmameistrivõistlusi korraldada,“ rääkis pressikonverentsil David Luongo.

Kõik kolm maailmameistrit kinnitasid, et juunioride maailmameistritiitel on nende karjääris väga olulisel kohal, avades uksi ja luues võimalusi. See on üks võistlus, kus peab kõik välja tulema, et tulla maailmameistriks ja seda võistlust jälgivad väga paljud tänaste tiimide esindajad.

Lange motokeskuse avavõistlus 2012. aastal oli on heategevuslik motokross Tanel Leok ja sõbrad, millega koguti raha läbi õnnetuse liikumispuude saanud laste toetuseks. Motokrossi juunioride maailmameistrivõistlustega kutsutakse taas sellisel moel heategevusliku raha kogumine ellu ja kogu sündmuse tulud lähevad läbi õnnetuse liikumispuude saanud laste toetuseks. Seda toetab ka kohapeal toimuv oksjon, kus läheb müüki tänaste motokrossi staaride ja ka värskete juunioride maailmameistrivõistluste sõiduvarustus.

Juunioride motokrossi maailmameistrivõistlustel on eestlased läbi aastate näidanud suurepäraseid tulemusi. Tanel Leok, kes on meie edukaim sõitja motokrossi MM-sarjas, on tulnud juunioride maailmameistriks kahel järjestikulisel aastal, 2000 (85cc) ja 2001 (125cc). Gert Krestinov on tulnud aastatel 2004 (85 cc) ja 2006 (125 cc) MM-il hõbedale ja möödunud aastal tuli Meico Vettik 85cc klassis juunioride maailmameistrivõistlustel samuti hõbedale.