Nädalavahetusel selguvad Paides U-14 vanuseklassi korvpallimeistrid

U-14 neidude esimeses poolfinaalis, mis algab laupäeval kell 12, lähevad vastamisi Pärnu SK ja Audentese Spordiklubi. Riinu Veberi juhendatavad pärnakad tagasid pääsme Final Four'ile vahegrupi esikohaga. Audentese SK tütarlapsed alistasid veerandfinaalseerias mängudega 2:0 Tartu Kalevi eakaaslased (77:43, 68:44).

"Põhiraskus play-off’is...tahaks kindlasti võita, aga nagu tabelgi näitab, vanusegrupp on väga-väga tasavägine, esimesed kolm-neli võistkonda on sisuliselt võrdsed," kommenteeris Pärnu SK peatreener Riinu Veber, "Ise peame nüüd korralikult mängima ja oma rünnakud ilusti ära lõpetama, et oleks võiduvõimalust. Vastastega on igaühega juba nii mõnigi mäng peetud, nemad on tuttavad. Lihtsalt tuleb ise korralikult mängida."

Teine poolfinaal mängitakse BC Kalev/Cramo ja Tallinna Kalevi neidude vahel. BC Kalev/Cramo liikus vahegrupi teise koha toel automaatselt poolfinaalidesse, Tallinna Kalevi neiud olid 2:0 mängudega üle Rapla KK eakaaslastest (76:26, 102:21). Neidude pronksimäng peetakse pühapäeval, algusega kell 12.00, U-14 tüdrukute Eesti meister selgitatakse välja pühapäeval, algusega kell 16.

U-14 noormeeste esimeses poolfinaalis, mis algab laupäeval kell 14, asuvad vastamisi SK RIM/TTÜ Korvpallikool Sinine ja Rapla Korvpallikool. SK RIM/TTÜ Korvpallikool Sinine oli veerandfinaalides mängudega 2:0 parem Tiit Soku KK/SK Nord meeskonnast (105:47, 89:51). Rapla Korvpallikool võitis kahes mängus Erkmaa KK-d (89:82, 74:66).

"Arvan, et suurim rõõm on need suhteliselt head mängud, mida sel hooajal saime," sõnas SK RIM-i peatreener Arkko Pakkas. "Liigas ei ole kedagi, kes oleks peajagu üle ja esimese kolme-nelja võistkonna omavahelised mängud on alati huvitavad. Kindlasti ka see, et saime võistluskogemust lisaks rahvusvahelistes liigades, nii BBBL-is kui ka EYBL-is – need mängud loovad kindlasti poistele uusi võimalusi arenguks."

Teises poolfinaalis hakkavad kell 18 madistama BC Tarvas/Rakvere SK I ja BC Tartu/Salva. BC Tarvas/Rakvere SK I mängis end poolfinaali 79:66 ja 68:63 võitudega Audentese SK üle, BC Tartu/Salva lunastas koha Final Four'is 76:51 ja 88:70 võitudega Keila Korvpallikooli üle.

Poiste pronksimäng peetakse pühapäeval kell 14, U-14 noormeeste Eesti meister selgitatakse välja pühapäeval, algusega kell 18.