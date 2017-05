OM-i taotleva Pariisi korralduskomitee liikmed on uue presidendiga rahul

2024. aasta olümpialinnaks pürgiva Pariisi korralduskomitee liikmed on õnnelikud, et Prantsusmaa uueks presidendiks sai 39-aastane Emmanuel Macron.

"Vaadake, kuidas temast kirjutab rahvusvaheline press – ta on noor juht, kes on maailmale avatud. Selliseid väärtusi me kaitsemegi ja meie jaoks on kerge sellel laineharjal sõita," vahendab Reuters korralduskomisjoni kaasesimehe Tony Estanguet’ sõnu.

Pühapäeval saabuvad Pariisi Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK-i) esindajad ning samal päeval Prantsusmaa presidendiks vannutatav Macron soovib delegatsiooniga kohtuda. "Macron soovib kohtumisest osa võtta, kuigi see on tema graafikut arvesse võttes keeruline," lisas Estanguet.

Kaks aastat Francois Hollande’i valitsuses majandusministri rolli täitnud Macron toetas möödunud aastal jõustunud tööreformi, mille tagajärjel vähenes ametiühingute võim ning tõi Prantsusmaa tänavatele mitmeid meeleavaldusi. ROK teeb 2024. aasta olümpialinna teatavaks 13. septembril Limas, kriitikute arvates võivad sellega kattuda Prantsusmaa tööliste järjekordsed meeleavaldused.

"Minu ülesanne pole ennast poliitikasse segada, mina pole töölepingu seaduse muutmises rolli mänginud," ei soostunud Estanguet seoseid kommenteerima. Lisaks Pariisile kandideerib olümpialinnaks ka Los Angeles.