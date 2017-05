Õed Luiged osalevad kuu aja pärast toimuval Narva Energiajooksul

Koostöös Eesti Kergejõustikuliiduga viiakse Narva Energiajooksul läbi Eesti meistrivõistlused poolmaratonis, kus osalevad Eesti parimad pikamaajooksjad. Võistluse peakorraldaja Mati Lilliallik ütles, et kuna registreerimine veel käib, selgub täpne osalejate nimekiri juunis. "Juba praegu võib öelda, et Ida-Virumaa suurimal jooksusündmusel saab joosta koos Rio olümpial kuulsust kogunud kolmikõdede Luikedega," lisas Lilliallik.

Seitsmendat korda toimuva Narva Energiajooksu programmi kuuluvad traditsiooniliselt kell 11 algav 21,1-kilomeetrine poolmaraton ning kell 14 startiv seitsmekilomeetrine distants jooksjatele ning tervise- ja kepikõndijatele. Narva Energiajooksu alguse- ja lõpuosa kulgeb Euroopa Liidu idapiiril lookleval kaunil promenaadil. Kõik poolmaratoni ja seitsmekilomeetrise distantsi lõpetajad saavad kaela erikujundusega Narva Energiajooksu medali.

Narva Energiajooksu puhul on tegemist kogu pere spordiüritusega, kus saavad võistelda ka kõige pisemad spordisõbrad. 10. juunil kell 11.30 algavad rannahoone juures Joaoru saarel lustakad Draakoni lastejooksud, millest osavõtt on kõigile tasuta. Lastejooksudele on oodatud kõik lapsed vanuses 2-12.

Narva Energiajooksu võistluskeskus rajatakse jõeäärse promenaadi algusesse uue rannahoone juurde. Samasse tuleb ka stardi- ja finišipaik ning toimuvad võitjate autasustamised ning kontsert, kus Energiajooksust osavõtjatele ja pealtvaatajatele esineb Marju Länik ja Livebänd.

Narva energiajooksu aitab korraldada Eesti Energia, kes on ka ürituse peasponsor. Narva Energiajooks on Eesti Energia, Narva Linnavalitsuse, Kultuuriministeeriumi ja Spordiürituste Korraldamise Klubi algatusel loodud sündmus, mille eesmärk on innustada inimesi tervisespordiga tegelema ning tõsta Ida-Virumaa tähtsust Eesti kultuuri- ja spordimaastikul. Narva Energiajooks on ka Eesti suurima rahvaspordisarja Selver Linnajooksud kolmas etapp.

Eesti ühe kauneima jooksuraja ja soodsaimate registreerimistasudega suurjooksule on võimalik registreerida internetiaadressil www.jooks.ee