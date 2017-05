Senators jõudis kümneaastase vahe järel taas idakonverentsi finaali

Jäähokiliigas NHL alistas Ottawa Senators teisipäeval 4:2 New York Rangersi ning pääses sama koondskooriga idakonverentsi finaali.

Senatorsi väravasuul seisnud Craig Anderson tõrjus 37 Rangersi mängijate pealeviset, võidumängus viskasid väravad Mike Hoffman, Mark Stone, Erik Karlsson ja Jean-Gabriel Pageau. Rangersi tabamuste eest hoolitsesid Mika Zibanejad ning Chris Kreider, Henrik Lundqvist tõrjus 22 pealeviset.

"See oli keeruline seeria," tunnistas lisaks väravale ka söödupunkti kirja saanud Erik Karlsson. "Me pidime igas mängus võitlema ning kolmandas ja neljandas kohtumises ei mänginud me nii, nagu oleks tahtnud. Nad mängisid hästi ja tegid asjad meie jaoks väga raskeks, seega tuleb neile au anda."

Viimati 2007. aastal idakonverentsi finaali jõudnud Senators läheb vastamisi Washington Capitalsi ja Pittsburgh Penguinsi vahelise otsustava kohtumise võitjaga. Läänekonverentsis on selgunud üks finalist, Nashville Predators, teises poolfinaalseerias on Anaheim Ducksi ja Edmonton Oilersi vahel seeria samuti kolm-kolm viigis.