Naiste karikavõistlustel selgusid finalistid

Kalev kohtus Maarjamäe kunstmurustaadionil eelmise aasta karikavõitja Tallinna Levadiaga, kirjutab jalgpall.ee. Kalev alustas mängu hästi, kui suutis 30. minutil tänu Kadri-Ann Valgeväli väravale juhtima minna. Esimese kolmveerandtunni jooksul kumbki naiskond rohkem sihile ei jõudnud. Teise poolaja keskel parandas oma seisu veelgi Kalev, kui jala sai valgeks Sabina Ahmedova. Ülejäänud aja suutis Kalev hoida Levadiat kontrolli all ning teenis 2:0 võidu.

Kalevi vastaseks mai lõpus toimuvas karikafinaalis on Pärnu Jalgpalliklubi, kes kodusel Rannastaadionil alistas Tallinna FC Flora II naiskonna. Värava said kirja Anastassia Morkovkina, Kristina Bannikova, Liivi Sõrmus, Ulrika Tülp ja kahel korral Merily Toom.

Kalevi jaoks on tegemist naiskonna esimese karikafinaaliga, Pärnu on suutnud alates 2009. aastast ennast kahe parema hulka mängida kuuel korral ning kõigil kordadel on karikas ka võidetud.

Klubijalgpalli pidupäev, mille raames peetakse nii naiste kui meeste karikafinaali, toimub A. Le Coq Arenal 27. mail.