Halep: ma ei räägi Bouchardiga, sest ta on teistsugune

"Enne meie kohtumist tulid minu juurde mitmed mängijad, kellega ma tavaliselt ei suhtle, soovisid mulle edu, lisaks sain veel palju sõnumeid, kus öeldi, et nad hoiavad mulle pöialt," ütles Bouchard pärast Šarapova alistamist. "Muidugi tahtsin ise võitu, aga tahtsin seda nende inimeste pärast veel rohkem. See näitas mulle, et suurem osa inimesi on minuga ühel meelel, aga ilmselt nad lihtsalt kartsid seda välja öelda," lisas Bouchard.

Madridi turniiril kolmanda asetuse saanud Simona Halep alistas teises ringis itaallanna Roberta Vinci. "Ma ei soovinud Bouchardile edu, sest me ei räägi tegelikult omavahel," tõdes Halep mängule järgnenud pressikonverentsil. "Ma võin öelda, et ta on teistsugune. Ma ei mõista teda selle eest hukka, aga samuti ei imetle ma teda. Mul pole tema kohta midagi öelda."

"Šarapova on tagasi, aga ma ei mõtle selle väga palju, sest kõrgel tasemel on palju raskeid vastaseid," jätkas rumeenlanna. "Ma ei tunne, et mul oleks lisamotivatsiooni vaja – pole vahet, kas ta on (WTA karussellis) või mitte."

Paar nädalat tagasi nimetas Bouchard Šarapovat petiseks ja ütles, et ei pea talle antud turniiride vabapääsmeid õigeks. "Ta on petja ja ma arvan, et ühelgi spordialal ei peaks petja uuesti mängida saama," oli 23-aastane kanadalanna siis otsekohene. "WTA saadab väikestele lastele vale sõnumi: peta ja ootame sind avasüli tagasi! Ma arvan, et see pole õige ning ta ei ole enam keegi, kellele ma alt üles vaataks. See on nii ebaaus teiste mängijate suhtes, kes käituvad õigesti ja on ausad."