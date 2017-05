TÄNA | Griezmann loodab Jamesi, Bolti ja Brady saavutusi korrata

Ülikeerulises seisus olev Atletico pole aga alla andnud. Eile õhtul postitas meeskonna staarründaja Antoine Griezmann Twitterisse video, milles figureerisid lisaks sprinter Usain Boltile ka korvpallur LeBron James ning ameerika jalgpallur Tom Brady.

Nii James kui Brady vedasid oma meeskonnad möödunud hooajal suurest kaotusseisust välja – James ja Cleveland Cavaliers olid NBA finaalseerias Golden State Warriorsi vastu üks-kolm kaotusseisus ning võitsid neli-kolm, Brady ja New England Patriots jäid Super Bowl'il Atlanta Falconsi vastu 3:28 kaotusseisu, kuid võitsid lõpuks 34:28.

Griezmann loodab spordi suurkujude saavutustest innustust saada. "Nad kutsusid ka neid hulludeks," seisis motiveerivate videoklippide vahetekstidel. "Ja nad võitsid. Meiegi oleme seda teinud (hooajal 2014/15 alistas Atletico Reali kodus 4:0 – toim.), miks ei võiks see korduda? Ainus viis võimatu saavutamiseks on sellesse uskuda. Edasi, Atletico."

Reali kapteni Sergio Ramose arvates on arusaam, et rasket tööd ja ohverdusi teevad vaid Atletico mängijad, täiesti vale. "Arvatakse, et meie (Reali mängijad) oleme sündinud Beverly Hillsis," sõnas Ramos mängueelsel pressikonverentsil. "Ka meie hulgas on tänavatel kasvanud mängijaid, ka meil on põhimõtted ja head kombed."

"Bernabeul kogesin ma suurepärast, elektrilist atmosfääri, aga me lähme Calderonile, et mängida jalgpalli. Meil on hea eduseis, kuid me unustame selle ning lähme võitma, mitte avakohtumisest saadud edu säilitama," lisas Ramos, kes võeti pressikonverentsi järel meeskonna riietusruumis vastu aplausiga.