Puusta on EM-il teise võistluspäeva järel 20. kohal

Purjelauaklassi RS:X täiskasvanute ja juunioride Euroopa meistrivõistluste teine päev Prantsusmaal Marseille’s möödus keerulistes tingimustes. EM-i kestel seni peetud kolme sõidu tulemuste alusel on Ingrid Puusta 20. positsioonil.

Nõrgas ja ebastabiilses tuules möödunud võistluspäev võimaldas naiste laevastikul starti minna alles pärastlõunal ja ka siis jäi muutliku suunaga tuule kiirus vahemikku kõigest 2-3 m/s. Nii õnnestus naistel eile pidada vaid üks võistlussõit, kus Ingrid Puusta (NYCS) finišeeris 19. resultaadiga ning on praegu kokkuvõttes asetunud 20. reale.

Naiste seas juhib endiselt prantslanna Helene Noesmoen.

Reedeni peetakse avaseeria sõite, millele järgnevad laupäeval finaalid: veerandfinaalis on stardis avaseeria tulemusel selgunud 12 parimat, edasi poolfinaali pääsevad veerandfinaali kuus parimat ning finaalis on vastamisi poolfinaali kolm parimat. Need sportlased, kes avaseeriast veerandfinaali ei kvalifitseeru, sõidavad laupäeval ühe viimase võistlussõidu.