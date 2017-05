TÄNA | Tipneri karikavõistlustel selgub teine finalist

Mullu Premium liiga võitnud FCI Tallinn pole kunagi varem karikavõistlustel finaali jõudnud, kuid favoriidikoorem on poolfinaali eel kindlasti nende õlul.

FCI Tallinn jõudis poolfinaali pärast põnevat veerandfinaali Nõmme Kaljuga, mille Lasnamäe mehed penaltiseerias enda kasuks 5:3 kallutasid. Loos polnud halastanud neile ka varem – kaheksandikfinaalis alistati mullu oktoobris 2:1 FC Levadia. Varasemates ringides olid nad üle FC Tartust 11:0 (1/16-finaal) ja Tallinna JK Piraajast 9:0 (1/32-finaal).

Narva United FC alustas karikavõistlusi avaringist, kui esmalt oldi paremad FC Otepääst 2:1. 1/32-finaalis alistati võõrsil 4:1 FC Järva-Jaani ja juba järgmises ringis jäi nende teele ette Viimsi JK, kellest oldi üle penaltiseerias. 1/8-finaalis üllatas Narva meeskond võõrsil FC Flora U21-t ning aprillis peetud veerandfinaalis võeti järjekordne suur võit, kui koduväljakul oldi 3:1 parem FC Kuressaarest.

Matši võitja kohtub 27. mail A. Le Coq Arenal toimuvas finaalis Tartu JK Tammekaga, kes alistas eilses poolfinaalis penaltiseerias Paide Linnameeskonna.

FCI Tallinna juhendaja Aleksandr Puštov: "Mängimaks esimest korda klubi ajaloos Eesti karika finaalis, peame võitma veel üht vastast ning lähenema oma eesmärgile – võita karikas! Vastane on kogenud ning alahinnata teda ei tohi..."

Mängija Jevgeni Harin: "Mäng ei saa olema lihtne, sest nagu on näidanud praktika, lasevad kõrgliiga võistkonnad selliste mängude puhul lõdvaks. Vaid täielik keskendumine ja võidutahe aitavad meil finaali pääseda!"

Narva Unitedi treener Andrei Bažukov: "Meie jaoks on suur au mängida Eesti meistri vastu. Arvestades, et mängime poolfinaalis Tipneri karikavõistlusel, siis see on meie jaoks eriti tähtis. Las võidab tugevam!"

Mängija Aleksandr Tarassenkov: "Tuleb huvitav kolmapäev. Esimese poole päevast oleme tööl, kell 14 istume bussi ja kell 18 võistleme juba Tallinnas. Saab raske olema, aga see meid ei heiduta, sest me võistleme Eesti karika poolfinaalis. Ootame oma fänne, et nad meile kaasa elaksid."

Mängu kohtunik on Siim Rinken, keda abistavad Sander Saga ja Silver Sepp. Neljas kohtunik on Reelika Turi. Sissepääs mängule on tasuta.