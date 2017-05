Pogba agent teenis ülemineku pealt 49 miljonit, FIFA algatas uurimise

Pogba siirdus Inglismaa klubisse möödunud augustis maailmarekordit tähistava 105 miljoni suuruse euro eest, sellel nädalal Saksamaal ilmuva raamatu autorid on ülemineku taga peituvaid summasid aga üksipulgi lahanud ning leidnud, et prantslase agent Mino Raiola teenis tehingu pealt pea 49 miljonit eurot.

Briti väljaande The Times sõnul võis üleminek rikkuda kolmandate osapoolte omandiõiguse reegleid ning see on ka juurdluse algatamise põhjuseks. "Me ei kommenteeri üksikuid lepinguid ning FIFA-l on dokumendid juba augustist saadik olemas," seisis ManU ametlikus teates.